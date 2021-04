“Nous avons déposé notre argent pour voir ce centre commercial être construit et terminé en 2013, c’est-à-dire onze (11) ans après le début des travaux. Alors quand notre maire dit qu’il va démolir et reconstruire un nouveau centre commercial en deux (2)ans, nous nous pensons que c’est de l’utopie. Ainsi nous pensons que c’est le foncier qui les intéresse et non la reconstruction d’un nouveau centre ”, déplore Kito Kamara, coordonnateur du collectif des propriétaires et commerçants du centre commerciale Liberté 6 Extension.

