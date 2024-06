Vidéo- Quand le chef de l’Etat promet une gestion transparente du pétrole

XALIMANEWS- « Je salue l’abnégation et le mérite de tous ceux qui ont cru à la présence de cette ressource au fond de nos océans et fait la promotion du bassin sédimentaire du Sénégal. J’exprime également ma fierté après avoir vu à l’œuvre de brillants jeunes Sénégalais-es déployer leur savoir-faire au cœur de cette impressionnante plateforme », a Bassirou Diomaye Faye qui a effectué une première visite sur le site de production de Sangomar. Il réitère, ainsi, sa promesse pour une gestion responsable et transparente des ressources, au profit des générations actuelles et futures.