[Vidéo]-Quand le professeur Malick Sow et le fermier Mohamed Mbaye évoquent l’agroécologie et dénoncent les méfaits de la modernisation

XALIMANEWS-Dans l’émission « Yonu Tool » sur Africa 7, le professeur Malick Sow, expert en agroécologie, et le fermier Mohamed Mbaye expliquent les principes de l’agroécologie paysanne. Celle-ci se compose d’un ensemble de pratiques agricoles permettant de préserver les ressources naturelles tout en redonnant aux producteurs et productrices leur autonomie. Cela inclut la maîtrise des semences, des terres, de l’eau et des savoirs ancestraux.

Les deux invités ont déploré les effets négatifs de la modernisation, voire de l’industrialisation de l’agriculture, sur l’environnement. Ils ont évoqué l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, l’appauvrissement des sols, la raréfaction des ressources naturelles, la déforestation, l’effondrement de la biodiversité, ainsi que l’apparition de nouvelles maladies.

Ils appellent ainsi à revenir aux méthodes agricoles traditionnelles, plus respectueuses de l’environnement et de la santé humaine.