XALIMANEWS-Dans cette courte vidéo, vous pouvez admirer les Lions de la Teranga, entrain d’effectuer leur premier galop d’entrainement au stade annexe Abdoulaye wade, en vue des échéances contre le Bénin pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2023 et face au Brésil en amical, en ce mois de juin. On peut voir les joueurs en atelier »toro », avec les absences de Gana, Iliman et Alfred Gomis, Cheikhou Kouyaté, Ismail Jakobs, Krepin Diatta et Youssouf Sabaly.

