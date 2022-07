XALIMANEWS-Dans cetre très courte vidéo publiée par le site sportif Taggat, on peut voir l’arrivée de Sadio Mané à Rabat, pour la cérémonie des CAF Awards. Finaliste pour le Ballon d’Or africain 2022 et en compétition avec son compatriote Edouard Mendy de Chelsea et Mohamed Salah de Liverpool, le MVP de la dernière CAN est très détendu à sa descente de voiture. Casquette noire en visière, il salue les journalistes sénégalais en dialecte Ouoloff, « Nangen def, yenna ngi noce ? »( ce qui se traduit par : comment vous allez, vous faites la noce?). Les reporters soortifs lui répondent par des « Doublé, Doublé », comme si il allait remporter son second sacre. Ce à quoi, Mané tout sourire leur repliqua en langue nationale : « El Hadj Diouf moy double » (c’est El Hadj Diouf qui est double Ballon d’Or)

