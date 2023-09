XALIMANEWS-Dans cette courte vidéo et récente, célébrant la culture saoudienne, on voit Cristiano Ronaldo et Sadio Mane qui ont passé le week-end en tenue traditionnelle saoudienne. Cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux d’Al Nassr présente des enfants explorant le stade du club et rencontrant diverses stars engagées dans des activités culturelles. Ronaldo et Mane sont apparus thobes, en noirs et blancs, ils honorent le week-end des célébrations de la fête nationale saoudienne.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy