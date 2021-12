XALIMANEWS -En visite à Dakar dans le cadre d’un Séminaire régional sur la «contribution des légitimités religieuses et traditionnelles à la consolidation de la paix, la prévention et la résolution des conflits en Afrique de l’Ouest et du Sahel», l’Imam Mouhamed Dicko, ancienne « autorité morale » du M5-Rfp, a lancé un appel à tous peuples d’Afrique et à la communauté internationale à continuer à assister le Mali qui traverse une situation qu’il juge « très critique ».

