[Vidéo]-Un Documentaire Inédit d’Oustaz Alioune Nguer sur Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum : La Rencontre avec le Mauritanien Mohamad Ali

XALIMANEWS-Dans le cadre de l’anniversaire du vénéré Marabout Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum, célébré ce dimanche 29 décembre 2024, Oustaz Alioune Nguer a réalisé et diffusé un documentaire, publié par la chaîne religieuse Tidiane Asfiya, qui retrace le parcours du Cheikh. Dans cette vidéo, il évoque la rencontre, durant la jeunesse de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum, né le 29 décembre 1925, avec feu Mohamad Ali, un Mauritanien. Cette histoire, qui s’est déroulée entre Tivaouane, Pofor, Ségou (au Mali) et la Mauritanie, se révèle à la fois captivante et enrichissante.