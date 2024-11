XALIMANEWS-C’est une bonne nouvelle pour les fans de Viviane Chidid. La chanteuse vient de remporter deux trophées aux African Entertainment Awards aux États-Unis.

Elle a été primée dans la catégorie « Best Music Video » pour son clip « Xaarit » et a également reçu le trophée de « Entrepreneur of the Year 2024 ». Dans cette vidéo, la chanteuse, accompagnée de ses enfants, de sa famille et de ses amis, a manifesté sa joie et sa fierté. Regardez !