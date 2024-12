[Vidéo]-Yacine Sagna : De l’Étude au « Mbouraké », le parcours Inspirant d’une Entrepreneuse

XALIMANEWS- Invitée de l’émission INVITÉ(E) DIGITAL(E) sur APS TV, Yacine Sagna revient sur sa reconversion vers l’entrepreneuriat. Ancienne étudiante ayant décroché un BAC L2 et passé quatre ans à la faculté de Droit de l’Université Cheikh Anta Diop, elle est devenue entrepreneuse par nécessité. Après avoir laissé ses études de côté, elle a exercé divers petits boulots (femme de ménage, vente de voiles, vente de bijoux) avant de se lancer dans l’aventure avec ses trois sœurs, dont l’une est actuellement en 2e année à l’UVS. Ensemble, elles ont créé « Sœurs et Business », une entreprise spécialisée dans la vente de « Mbouraké », un produit sucré à base de pain et de couscous, particulièrement apprécié des Sénégalais.

Dans cette vidéo, elle explique que l’idée de se lancer dans l’entrepreneuriat est née après qu’une voisine, admirant sa façon de préparer le Mbouraké, les a incitées à commercialiser ce produit, qui était déjà une véritable spécialité familiale. Face à la caméra, Yacine évoque le fonctionnement de son entreprise crée en mars 2023, qui a plusieurs representants, et décrit le mode de ravitaillement pour répondre à la demande. « Sœurs et Business » s’est fait un nom grâce aux réseaux sociaux, notamment TikTok, et exporte désormais ses produits à l’international.