[Vidéo]-« Yaw lay Faral » de Pape et Cheikh : un vibrant hymne à l’Amour et la Loyauté

XALIMANEWS-Dans ce tube envoûtant et captivant « Yaw lay Fatal « Entendez par « Je prends fait et cause pour toi », le chanteur Cheikh du célèbre groupe « Pape et Cheikh », amputé de Cheikhou Koulibaly décédé, rend un vibrant hymne à l’amour. A travers cette chanson, Le célèbre Lead vocal célèbre la loyauté, la fidélité et la protection, des valeurs essentielles dans un couple.