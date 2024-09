Vietnam : le typhon Yagi fait 63 morts et 40 disparus, selon le gouvernement

XALIMANEWS-Le typhon Yagi, qui a frappé le nord du Vietnam, a provoqué un véritable désastre humain et matériel. D’après un rapport publié mardi par le gouvernement vietnamien, le nombre de victimes s’élève désormais à 63 morts, contre 59 dans un bilan précédent, tandis que 40 personnes sont toujours portées disparues.

Selon RFI, le passage du typhon a causé de graves inondations et des éboulements de terrain, amplifiant les dégâts et compliquant les opérations de secours.

Les responsables vietnamiens en charge des catastrophes naturelles ont également fait état de 752 personnes blessées à cause de la tempête. Les vents violents et les pluies torrentielles qui ont accompagné Yagi ont dévasté de vastes zones, emportant des maisons, des routes, et détruisant des cultures. De nombreuses localités isolées par les glissements de terrain et les crues peinent à recevoir l’aide nécessaire, ce qui complique encore davantage les efforts de recherche des disparus.

La réponse des autorités vietnamiennes s’est intensifiée pour faire face à cette catastrophe naturelle. Des milliers de secouristes, de militaires et de volontaires sont mobilisés pour tenter de retrouver les personnes disparues et apporter de l’aide aux sinistrés. Des hélicoptères et des embarcations sont également déployés pour accéder aux zones les plus reculées, totalement coupées du reste du pays en raison des conditions difficiles.