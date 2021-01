Hier, les ministres de la Santé et de l’Action sociale, de l’Intérieur et celui des Infrastructures et des Transports terrestres et du Désenclavement se sont enfermés avec une centaine de journalistes dans une salle au building administratif. Ce, sans aucun respect de la distanciation physique comme l’ont constaté beaucoup de journalistes qui avaient effectué le déplacement.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy