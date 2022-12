Le destin des deux députés du PUR est suspendu entre les mains du juge chargé de leur dossier. Massata Samb et Mamadou Niang seront jugés ce lundi au tribunal de Dakar des flagrants délits. Les deux députés Massata Samb et Mamadou Niang vont se défendre par a travers leurs avocats du chef d’accusation portant coups et blessures sur leur collègue femme députée Amy Niang du camp du pouvoir. Cette dernière a été violentée par les deux accusés lors du marathon budgétaire. Elle a été internée à l’hôpital principal de Dakar à la suite de cette altercation pour ensuite déposer plainte contre les deux députés pour coups et blessures.

