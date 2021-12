Steve Dame Sene représentant du collectif des amicales de l’UCAD, invité sur le plateau de la TFM ce matin affirme, « nous avions discuté avec le recteur hier, et il nous a demandé de lui donné du temps pour que les problèmes soient réglés dans le calme. Demande que nous avions accepté, c’est pourquoi il n’y a aucune grève aujourd’hui ». Steven de préciser, « nous avons les mêmes exigences que nos camarades de bambey, il faut que les forces de l’ordre quittent le campus. Il y’a beaucoup d’insécurité dans le pays, ils n’ont qu’à aller régler ces préoccupations des populations et quitter l’université. Nous exigeons aussi la restauration de la coordination des étudiants de Bambey dissoute depuis 8 mois, parce qu’il faut qu’il ait une gestion participative dans tout, et cela implique les différents acteurs, au cas contraire, les décisions prises ne seront pas des décisions concertées et cela peut engendrer des problèmes dans le future ».

