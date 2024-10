Violence dans la campagne: Le ministère de la justice annonce des enquêtes

Les violences notées à Dakar en ce début de campagne interpellent le ministère de la justice. Dans un communiqué, il indique dans le cadre de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 Novembre 2024, il a été constaté des agissements et propos susceptibles de revêtir une qualification pénale pouvant exposer leurs auteurs à des poursuites.

A cet effet, poursuit le document, des enquêtes sont diligentées pour situer les responsabilités sur les faits survenus en ce début de campagne dans le département de Dakar.

« Le Ministère de la Justice appelle à un respect strict des lois et règlements en vigueur et invite les acteurs de tous bords à s’abstenir de tous actes ou déclarations de nature à troubler l’ordre public », a-t-il indiqué.