Le délibéré sera rendu le 20 octobre prochain. On dit souvent que le linge sale se lave en famille, mais Mata Sylla a préféré le laver au tribunal d’instance de Dakar. Elle a trainé en justice son fils Hamza Ndiaye pour violence faite à son ascendant. Narrant sa mésaventure, elle indique que son fils passe tout son temps à se saouler et à prendre de la drogue. «Il est indiscipliné et ne fout rien à la maison, à part me terroriser. Il m’a insultée, frappée et jetée sur le fauteuil. Le lendemain, alors que j’étais dans la rue avec ma fille, il m’a lancé des cailloux », raconte la plaignante.

