Par rapport à la situation sociale du temple du savoir, le Conseil restreint a, à l’unanimité, « condamné avec fermeté les actes de violences, à la suite des élections de renouvellements des représentants des amicales de la Faculté des Sciences juridiques et politiques (FSPJ) et de la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH). » Dans un communiqué, le Conseil restreint a également exprimé sa solidarité à l’endroit des membres de la communauté victimes de ces violences et s’engage à traduire les mis en cause devant les juridictions.

