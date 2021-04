En réunion restreinte faite en Visioconférence, le conseil de l’assemblée de l’Université de Dakar s’est réuni ce Mercredi pour échanger sur les cas de violences notés ces derniers jours au Campus Social. L’ordre du jour était plus axé sur la violence notée au niveau du campus social dans la nuit du jeudi 25 au 26 mars 2021 imputable à deux associations (Kekendo et Ndef Leng) et qui s’est soldée par le décès du nommé Ismaila Gaoussou Diémé le dimanche 11 avril 2021 des suites de ses blessures. A cet effet, le conseil restreint à l’unanimité informe que le défunt n’était plus inscrit à l’université depuis 2015 et constate aussi avec regret la présence au sein du campus social d’individus n’ayant aucun lien avec l’université.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy