Violences à Madina Gounass : Le ministre de l’Intérieur le Général Jean Baptiste Tine a rencontré le Khalife de Madina Gounass pour apaiser les tensions

XALIMANEWS-Le général Jean Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, s’est rendu à Madina Gounass pour rencontrer le khalife général après les affrontements entre deux communautés religieuses qui ont suivi la prière de la Tabaski. Il a plaidé pour apaiser les tensions et renforcer les relations, affirmant que le khalife avait accepté sa demande de calmer les esprits.

‘’Nous sommes venus ici aujourd’hui pour renforcer les liens et réitérer ma demande faite hier [lundi] au Khalife pour apaiser les esprits et baisser la tension, et il a accepté. C’est pourquoi j’ai effectué le déplacement pour consolider les acquis et encore demander le retour au calme’’, a déclaré le général Tine dans des propos recueillis par l’Aps.

Le ministre a souligné l’importance de rétablir la tranquillité dans la cité religieuse, où les violences ont éclaté pendant la célébration de l’Aid-el-Kébir.

Le ministre de l’Intérieur, qui a rencontré le khalife général de Madina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, sera aussi reçu par le Khalife général du Fouladou, Thierno Mounirou Baldé.

« Les disciples de Thierno Mouhamadou Seydou Bâ et ceux de Thierno Amadou Baldé se sont violemment affrontés après la prière de l’Eid. Cet incident marque une résurgence de tensions qui s’étaient apaisées depuis des années. Pour l’instant, on dénombre beaucoup de blessés et de destructions matérielles », a expliqué un témoin.

Poursuivant, il révèle que ce conflit n’est pas le premier du genre à Médina Gounass. Le bilan fait état d’un mort et de plusieurs blessés.