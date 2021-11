L’Association dit regretter les menaces, appels à la résistance et à l’insurrection brandis ces derniers jours de part et d’autre, dans l’arène politique sénégalaise. « Ces attitudes n’honorent pas la démocratie et sont antipodes des valeurs et cultures sénégalaises », souligne un communiqué.

