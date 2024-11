Violences électorales: Alioune Tine sermonne les acteurs politiques

XALIMANEWS: Interpellé sur les violences politiques notées ces derniers jours dans le cadre des activités de campagne électorale, Alioune Tine a condamné ces actes tout en mettant en garde les acteurs politiques. « La démocratie, ce n’est pas le conflit ni la guerre mais la bataille des idées, pas la guerre encore moins la haine. On est toujours entre Sénégalais », a-t-il fait remarquer. Poursuivant son propos, le président fondateur du Think tank Afrikajom center a salué la réaction du ministre de la Justice qui a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les violences politiques et le travail extraordinaire de la société civile dans la conscientisation des populations sénégalaises

Xalima avec Sud Quotidien