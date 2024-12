Violences électorales / Procès des 80 personnes arrêtées à St-Louis : De lourdes peines requises par le Procureur

XALIMANEWS-Le procès des 80 personnes arrêtées à Saint-Louis pour des violences électorales survenues au marché de Sor s’est poursuit, hier lundi 2 décembre, avec un réquisitoire particulièrement sévère du procureur. Cette affaire, largement suivie au niveau national, met en lumière l’intensité des tensions qui ont marqué les dernières échéances politiques.

Le procureur a requis une peine de cinq ans de prison ferme contre 23 individus, considérés comme les principaux responsables des agressions et des actes de violence ayant perturbé l’ordre public à Sor. Ces personnes, identifiées comme des acteurs clés des affrontements, sont accusées de divers délits, notamment des agressions physiques et des destructions de biens publics et privés.

Concernant un autre groupe de prévenus, poursuivis pour détention illégale d’armes et participation indirecte aux échauffourées, le procureur a requis des peines de deux ans de prison, dont un an ferme. Bien que leur rôle dans les événements soit jugé comme moins direct, leur implication reste néanmoins problématique aux yeux de l’accusation.

Dans un élan de discernement, le procureur a demandé la relaxe pour plusieurs autres prévenus, principalement des communicants numériques et influenceurs. Bien qu’ils aient joué un rôle médiatique dans les événements, aucun d’entre eux n’a été directement impliqué dans les actes de violence.

La délibération du tribunal est prévue pour le 6 janvier 2025.