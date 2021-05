XALIMANEWS: La cité religieuse de KaolacK, Médina Baye a réagi sur la situation qui prévaut en Palestine. Dans un communiqué signé par son porte-parole, la ville sainte a dénoncé l’attaque à la mosquée d’Al-Aqsa.



Médina Baye suit de près la situation qui prévaut entre la Palestine et l’Israël. Une situation marquée par des violences qui règnent depuis vendredi sur l’esplanade de la mosquée d’Al-Aqsa. Au moins 26 Palestiniens y ont perdu la vie lors des heurts avec la police israélienne devant la mosquée Al-Aqsa. Médina Baye qui considère qu’il s’agit d’une attaque à la mosquée d’Al-Aqsa, dénonce «une intention manifeste de faire mal aux musulmans du monde». Dans un communiqué, la cité religieuse dit condamner «l’irruption des forces d’occupation israéliennes dans l’enceinte de la Sainte Mosquée d’Al-Aqsa». Pour Médina Baye, les agissements de l’Etat hébreu traduisent «des pratiques hostiles à l’encontre des musulmans à Jérusalem». «Ces violences meurtrières ne sont qu’une énième agression à l’encontre d’habitants palestiniens victimes d’une inacceptable privation des droits les plus élémentaires comme le droit à la vie», indique le communiqué signé par Cheikh Mouhamadoul Mahi Aly Cissé, porte-parole de Médina Baye. Les tensions sont vives depuis plusieurs semaines à Jérusalem, mais aussi en Cisjordanie, autre territoire palestinien occupé par Israël. Les Palestiniens manifestent contre les restrictions d’accès imposées par Israël à certains secteurs durant le Ramadan et la possible éviction de Palestiniens du quartier de Cheikh Jarrah. Des manifestations se sont terminées en affrontements entre la police israélienne et des Palestiniens, qui ont fait de nombreux blessés. Les Palestiniens se disent victimes d’une violence entretenue par le Tsahal, l’armée israélienne.

La réaction de la communauté internationale ne s’est pas fait attendre. Alliés clés d’Israël, les Etats-Unis ont appelé à la «désescalade» des tensions et à «éviter» l’éviction de familles palestiniennes. L’Union européenne a invité les autorités politiques et religieuses israéliennes et palestiniennes à agir de «toute urgence» pour une «désescalade» des tensions à Jérusalem. Quant à l’Iran, il exhorte les Nations unies à condamner ce qu’il qualifie de «crime de guerre» d’Israël à Jérusalem. Malgré tout, ces appels au calme restent lettre morte pour le moment. Des salves de roquettes attribués au Hamas, ont été tirées lundi depuis la bande de Gaza vers Israël. De son côté, l’armée israélienne a annoncé, depuis lundi dans la soirée, avoir «commencé» à mener à la suite de ces tirs une série de frappes contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Le Khalife de Médina Baye Cheikh Mouhamadoul Mahy Ibrahima Niass, Khalife de la Fayda Tidjania qui compte plusieurs millions de disciples à travers le monde a condamné «fermement les violences meurtrières dont sont victimes les Palestiniens». Selon le communiqué, il a appelé la communauté internationale «à faire preuve de plus de responsabilité, d’engagement et de justice pour trouver les voies et moyens pour une résolution pacifique de ce vieux conflit avec le souci de respecter les droits inaliénables du peuple palestinien». La même source de préciser que Médina Baye restera toujours fidèle à la ligne de défense et de solidarité en faveur du peuple palestinien tracée par son illustre fondateur Mawlana Cheikh Ibrahima Niass, dit Baye Niass (1900-1975) «dont les positions courageuses et répétées pour une Palestine libre et libérée sont connues de tous».

