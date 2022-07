Pour la transparence du scrutin, la Cena compte mettre en place un important dispositif mobilisant des superviseurs et contrôleurs qui seront effectivement présents dans les 15 196 bureaux de vote à l’intérieur du pays et les 758 de l’étranger. Outre le contrôle dans les lieux de vote, ce personnel participera au convoyage des procès-verbaux et au comptage des voix au sein des commissions départementales et de la commission nationale de recensement des votes. Comme lors de toutes les consultations électorales qu’elle a contrôlées jusqu’ici, la Cena se fera un point d’honneur, encore une fois, d’exécuter toutes ses missions avec rigueur et vigilance afin de contribuer à la tenue d’un scrutin sincère et transparent.

XALIMANEWS- La campagne électorale en vue des élections législatives du 31 juillet 2022 vit ses derniers jours. Malheureusement, cette compétition a été marquée ici et là par des actes de violence physique entre adversaires politiques, entraînant parfois des blessés et des dégâts matériels. La violence verbale n’a pas manqué non plus, avec son lot de propos susceptibles de susciter des rancœurs.

