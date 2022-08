Pour rappel, la loi criminalisant le viol et la pédophilie était lancée dès 2019, année marquée par un bilan très alarmant des cas de viols, suivis parfois de meurtre. Une série d’agressions à caractère sexuel commis sur des femmes et des filles et qui avait heurté à l’époque la sensibilité de toute la communauté. C’est ainsi que les organisations de la société civile s’étaient réunies autour d’un collectif afin d’exiger que le viol soit sévèrement puni. D’autant plus que le vol du bétail l’a été auparavant.

