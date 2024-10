Vision Sénégal 2050 / Bassirou Diomaye Faye : « Notre souveraineté ne pourra être complète que si nous avons les moyens de notre autonomie économique, alimentaire… »

XALIMANEWS-Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a clôturé la journée de présentation du « Sénégal 2050 : Agenda National de Transformation » ce lundi, avec un discours rempli de détermination et d’espoir. Cet agenda vise à répondre de manière structurée aux défis économiques et sociaux du pays, en visant à construire un Sénégal souverain, juste et prospère.

Lors de son allocution, le Président Faye a mis en avant l’importance de ce document, le désignant comme la « fondation d’une nouvelle ère pour notre pays ». Il a souligné la nécessité de s’éloigner d’un passé caractérisé par la dépendance économique et la fragilité du tissu social. Il a déclaré : « Pendant trop longtemps, notre économie a été prisonnière d’un modèle d’exploitation de matières premières brutes, sans valorisation ni transformation locale », appelant à une réévaluation de l’exploitation des ressources naturelles du Sénégal.

Il a salué les efforts déployés dans la mise en œuvre des stratégies de l’Agenda 2050, soulignant l’importance de l’engagement collectif de l’équipe gouvernementale pour réaliser cette vision.

L’Agenda 2050 repose sur quatre axes stratégiques majeurs. Le premier concerne la création d’une économie compétitive, avec un cadre macroéconomique stable et le développement de filières industrielles viables. Le Président a expliqué : « Nous transformerons nos richesses sur place et diversifierons notre économie pour en faire un véritable moteur de croissance ».

Le deuxième axe met l’accent sur la durabilité, affirmant que le développement économique doit se faire dans le respect de l’environnement, en intégrant l’économie circulaire et en préservant la biodiversité. L’aménagement durable du territoire est également une priorité pour équilibrer les zones rurales et urbaines.

Le renforcement du capital humain et l’équité sociale constituent le troisième axe. Le Président a promis un accès universel à une éducation de qualité et à des services de santé efficaces, ainsi qu’une réforme foncière pour une meilleure répartition des terres. Il a ajouté : « La jeunesse sera au cœur de notre transformation », soulignant l’importance d’une formation adéquate pour préparer les jeunes aux défis contemporains.

Enfin, le quatrième axe aborde la gouvernance et l’engagement africain. Il a souligné : « Nous devons refonder nos institutions pour qu’elles servent au mieux les aspirations de notre peuple ». Le Président a également affirmé que le Sénégal doit jouer un rôle actif dans l’intégration régionale et la solidarité africaine, convaincu que l’avenir du continent repose sur ces principes.

Le Président a conclu son discours en appelant chaque Sénégalais à s’engager dans ce projet collectif, affirmant que « notre souveraineté ne pourra être complète que si nous avons les moyens de notre autonomie économique, énergétique, alimentaire, mais aussi sociale et culturelle ».