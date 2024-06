Visite à Paris : Le Président Diomaye préfère l’ambassade du Sénégal à l’hôtel

XALIMANEWS-A Paris, depuis hier mercredi 19 juin 2024, pour assister au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales, le chef de l’État est accompagné de l’une de ses épouses, Marie Khone Faye, et de plusieurs ministres.

Le couple présidentiel n’a pas logé dans un hôtel de la capitale française. Président Diomaye et son épouse ont préféré plutôt séjourner à l’ambassade du Sénégal à Paris. «Pour ceux qui ne le savent pas, [les locaux de la représentation sénégalaise compte] un appartement pour l’ambassadeur et un autre pour le président de la République», informe Les Echos.

En marge de cette rencontre, il est prévu que le chef de l’Etat sénégalais se retrouve en tête-à-tête avec le Président français Emmanuel Macron. Ce sera lors d’un déjeuner prévu après ce sommet qui se tient ce jeudi dans la capitale française.

Ce sera sans doute l’occasion pour les deux hommes de faire plus ample connaissance et de traiter de questions concernant les deux pays, qui entretiennent des relations séculaires et surtout économiques.

Il faut savoir que ce premier voyage sera suivi d’un autre quelques jours après, au mois de juillet, quand Diomaye Faye devra se rendre à Paris pour un sommet sur le sport, convoqué par le Président Macron, et qui se tiendra en prélude aux Jeux Olympiques.