XALIMANEWS: A l’instar des responsables de « l’Apr authentique », l’opposition compte aussi accueillir à sa manière le Président Macky Sall qui est attendu à Thiès. Selon le responsable des jeunes de Parti démocratique Sénégalais (Pds), NDiaga Diaw lui et ses camarades « feront tout pour connaître l’itinéraire du Président de la République pour se positionner sur son chemin avec des brassards rouges et des pancartes sur lesquelles ils vont l’interpeller sur les 448 milliards promis aux Thièssois». Il ajoute qu’ils vont aussi lui rappeler « qu’il ne fera pas un troisième mandat » en plus de l’interpeller sur le sort de leur candidat Karim Wade contraint à l’exil à Doha. Selon lui, la région de Thiès a été « appauvrie par ce régime mafieux, incompétent et dictatorial ». Ainsi, Ndiaga Diaw appelle tous les Thiéssois à la mobilisation et invite les forces de défense et de sécurité à faire leur travail car « Thiès, ville refus, n’acceptera pas d’être envahie par des nervis-agresseurs qui accompagnent impunément le Président Sall ». Et sur ce, il informe qu’ils vont « s’organiser pour se défendre car personne ne pourra les empêcher d’exprimer leur mécontentement ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy