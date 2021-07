XALIMANEWS- Le président du mouvement And Suxali Sénégal qui a nouvellement rallié l’Apr a capté toutes les attentions lors du déplacement du Président Macky Sall la semaine dernière à Thiès. Le patron du cadastre de Guediawaye lui a réservé un accueil digne de ce nom. Une semaine après leur rencontre, Habib Niang qui s’est confié à Xalima a fait le bilan avant de revenir sur sa mobilisation : « Je suis heureux d’avoir accueilli le président de la République. J’ai été le premier à l’accueillir à l’entrée de Thies avec des milliers de jeunes. Il a remarqué la mobilisation. Cela montre que nous sommes toujours présents sur le terrain pour travailler pour la cause du Président. Nous avons pu mobiliser 370 groupements de femmes pour l’accueillir avec nos propres ressources et nous aurions fait plus pour montrer notre engagement sans faille à ses côtés », renseigne-t-il.

