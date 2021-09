La visite à New-York du Président de la République Monsieur Macky Sall,du 20 au 26 septembre 2021 a marqué un tournant dans la vie de notre détachement de l’Alliance pour la République-APR, aux États-Unis.

La forte mobilisation des militants de l’APR et les alliés de la Coalition Benno Bokk Yakaar tout au long de son séjour est saluée par l’ensemble des sénégalais attachés à la belle image de notre pays.



Les patriotes sincères et tous les amis du Sénégal ont apprécié cet élan de soutien.

Le discours d’une forte tonalité du Chef de l’Etat à La Tribune des Nations-Unies, axé sur les grands défis de notre temps a reçu un écho mondial.

En effet, le Président Macky Sall a adressé les questions cruciales: le terrorisme dans le Sahel; l’urgence des réformes de l’Organisation mondiale; plus de solidarité et l’équité au sein des opérations de nos Institutions financières globales pour une lutte plus efficace contre à la pandémie; enfin relever les défis des changements climatiques qui mettent la planète en péril.



Les militants et l’ensemble des membres de la communauté sénégalaise, remercient vivement Son Excellence, le Président de la République, qui a rehaussé encore une fois la crédibilité particulière de notre diplomatie.

En marge de son calendrier officiel,la DSE se réjouit du temps accordé à la communauté et au parti.

Le grand meeting du 21 septembre 2021, au cœur de Manhattan fût un grand succès, un moment de communion avec la communauté émigrée.

Les intervenants ont été en phase avec leurs mandants en réaffirmant leur attachement à Son Excellence le Président de la République et ont exprimé leur désir de le voir conduire le plus longtemps les destinées de notre cher Sénégal.



Sous le registre des changements pour la relance de la mobilisation en rapport avec le réarmement moral imprimé durant le séjour, à travers une démarche démocratique et inclusive, le Président a validé avec dextérité le renouvellement de la DSE.



Le rôle éminent de médiateur joué par l’honorable député Farba NGom, a été déterminant pour la facilitation d’une solution consensuelle, bien salué par tous les responsables.



C’est le lieu de remercier le coordinateur sortant, l’honorable député Aboubakry Diallo pour son humilité et son engagement sans faille. Il n’a ménagé aucun effort pour développer le parti aux États-Unis.

L’Alliance Pour la République aux États-Unis se félicite du changement arrivé à maturité dans le leadership et salue les choix validés par le Président de notre parti,portés sur les camarades sérieux et éprouvés que sont:

-Moussa Sy, Coordinateur de la DSE

-Assane Fall, Adjoint Coordinateur

-Youma Aissé Ba,Adjointe Coordinatrice

La dynamisation des sections étant une condition de la durabilité de la mobilisation, les militants saluent les directives du Président de renouveler le bureau de la DSE et les Sections,notamment celle de Harlem et celles qui sont confrontées aux faiblesses du leadership et dilettantisme.

Pour maintenir le formidable élan et élargir le parti,l’attention sera accordée aux femmes et aux jeunes pour raffermir les acquis et aller à la conquête de l’espace d’une opposition non significative qui excelle dans l’invective et l’injure.

Enfin, l’APR-Etats-Unis renouvelle sa confiance et sa gratitude à Son Excellence le Président de la République,Monsieur Macky Sall pour la sérénité et la clairvoyance avec lesquelles il conduit les destinées de notre cher pays, le Sénégal.



New-York,26 septembre 2021

Makkane

Porte Parole (Provisoire)

DSE/APR-USA