Visite de Mélenchon au Sénégal : le Premier ministre Ousmane Sonko dénonce le mutisme de la France face à la répression de son mouvement politique par Macky Sall

XALIMANEWS-Au Sénégal, le nouveau Premier ministre Ousmane Sonko a participé pour la première fois à un événement public depuis l’arrivée au pouvoir de son mouvement il y a six semaines. Le jeudi 16 mai, à l’université de Dakar, il a tenu une conférence aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, opposant français de la gauche radicale.

Cette occasion a permis au Premier ministre de détailler sa feuille de route politique. Dans une atmosphère particulièrement animée et électrisante avec ses 1200 places toutes pleines et où les spectateurs étant nombreux et manifestant une grande excitation, Ousmane Sonko a fustigé le mutisme de la France quand son mouvement était persécuté par le régime de Macky Sa

« Je le dis parce que, durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné et causé la mort de plus d’une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1 000 détenus politiques, vous n’avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passait au Sénégal, a-t-il pointé, sous l’acclamation générale. Vous n’avez jamais entendu l’Union européenne dénoncer ce qu’il se passe au Sénégal. »