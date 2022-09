Avec la présidence de l’Union africaine, le Sénégal est devenu davantage un acteur diplomatique très convoité. Le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, Dmytro Kuleba, sera à Dakar les 3 et 4 octobre prochain. Bien sûr, cette visite du chef de la diplomatie ukrainienne, qui sera reçu par Me Aïssata Tall Sall et le Président Sall, est liée à la tentative de Kiev de renforcer son cercle d’amis et de soutiens sur le continent.

