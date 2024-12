Vivre avec la dépression : L’invisible lutte…

XALIMANEWS- Le diagnostic est sans appel. C’est presque le mal du siècle. La dépression touche, de plus en plus, notre société moderne. Vivre avec « un mal être » qui nous ronge et nous fait agir de façon inattendue, voici l’énigme dont la plupart des sociétés actuelles sont exposées. Comment détecter et vivre avec la dépression ? Ou comment tout simplement la gérer ? La boite à pandores reste ouverte. Au Sénégal, comme ailleurs, les adultes et responsables de familles peuvent, souvent, traverser des moments de dépression sans le savoir. Aussi, les spécialistes demandent plus de vigilance et moins de pression…Il y a encore lieu de savoir comment gérer la pression sociale qui, selon plusieurs recoupements, peut être la source du mal.