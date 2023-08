XALIMANEWS -Un rapport sur la gouvernance de Dakar révèle la présence de 3546 cas d’occupation illégale de voies naturelles de drainage des eaux et de zones humides, y compris des lacs et des infrastructures d’assainissement des eaux pluviales. Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a annoncé cette information lors d’un atelier de présentation du rapport, en présence du gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, de plusieurs autorités administratives et locales, ainsi que du directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal, Mamour Diallo.

