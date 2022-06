A en croire toujours le journal, le présumé voleur a reconnu les faits de vol mais dit n’avoir volé que 300 millions F Cfa et accuse son ami de s’être évaporé dans la nature avec 160.000.000 de francs. Aussi, il informe avoir acquis un terrain en Gambie et des véhicules et divers matériels. Il a été placé sous mandat de dépôt à la date du 14 avril dernier et tous ses biens ont été saisis.

