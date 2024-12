Vol de bétails : Plus de 2 milliards de F CFA de pertes chaque année pour le Sénégal

XALIMANEWS-Chaque année, le Sénégal subit des pertes de plus de deux milliards de CFA dues au vol de bétail, dans un contexte où l’élevage représente 4% du PIB de l’économie nationale.

L’atelier régional organisé par la FAO à Saint-Louis sur le thème de « Réflexion sur le secteur de l’élevage en Afrique de l’Ouest et au Sahel face à la problématique du vol de bétail : Quelles solutions pour une prévention et une lutte efficace ? » a permis aux acteurs de se réunir et d’échanger sur les opportunités de développement de stratégies face à cette problématique du secteur.

Astou Fall, conseillère technique et coordonnatrice de la cellule contre le vol de bétail au ministère de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’Elevage, a souligné que le vol de bétail est un véritable fléau pour le secteur de l’élevage. Elle a mentionné que des solutions existent, comme les échanges de technologie avec le Mali, mais il est nécessaire de développer des solutions innovantes. En dépit de la loi qui criminalise ces actes et des efforts de dissuasion, le problème persiste.

Astou Fall a rapporté, selon Le Témoin, que les pertes dues au vol de bétail au Sénégal s’élèvent à plus de deux milliards de CFA par an, dans un contexte où l’élevage contribue à hauteur de 4% au PIB national. Le Docteur Ibrahima Thiane, représentant du coordonnateur sous régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest, a précisé que cette rencontre avait pour but de trouver des solutions et que le Mali avait été invité, car confronté au même problème. Il a rappelé que les pertes dues au vol de bétail étaient considérables : « deux milliards de CFA pour le Sénégal, 32 millions de dollars pour le Mali et 432 millions de dollars pour le Nigéria. » Il a souligné que le vol de bétail est un « phénomène complexe, dépassant les frontières, et nécessitant des actions au niveau national et international en matière de politique publique, de cadre juridique et de solutions techniques. »