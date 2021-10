XALIMANEWS-Germain Wally 24 ans et Bassirou Thiam bijoutier, ont comparu à la barre du tribunal des flagrants délits pour vol et recel d’un bracelet en or, appartenant à une vieille dame répondant au nom de Khady Ba. Si les faits sont avérés, ils risquent respectivement 2 ans fermes et 6 mois fermes.

Les faits remontent au mois de septembre 2020. Dans les enquêtes, il est retenu que la dame Khady Ba a déclaré avoir été victime de vol de bijoux en or d’une valeur de 10 millions et une somme de 200 mille Fcfa. Le vol a été commis par son homonyme Khady Diop, une mineure qu’elle élevait depuis toute petite. Celle-ci a été condamnée par le tribunal des enfants et placé sous la garde de son propre père.

Après des investigations, la famille de la plaignante Khady Ba s’est rendue compte que c’est le nommé Germain Waly qui était le complice de la petite Khady Diop. Seulement, il avait pris la fuite quand il a appris que Khady Diop a été interpellé. Mais grâce à la famille de la dame, il sera vite interpellé par la police.

Au commissariat, il a déclaré avoir vendu le bracelet au marché Gueule Tapée. Mais devant le maitre des poursuites, le prévenu s’est dédit pour dire qu’il a vendu le bracelet au marché Castor à Bassirou Thiam Bijoutier. « Je confirme avoir vendu le bracelet en or au marché Castor. C’est Khady Diop qui m’avait chargé de le vendre pour elle. Parce qu’elle avait besoin d’argent. Le lendemain, je me suis rendu au marché Castor pour le vendre à Bassirou à 200 mille FCFA. Après la vente, on s’est partagé le butin et on a aussi fait la fête que Khady projetait de faire », explique, t-il.

Selon la dame Khady Ba, c’est Germain qui incitait sa petite fille à voler de l’argent et des bijoux, puisqu’elle est mineure. Et pour effectuer son manœuvre, Khady Diop droguait sa grand-mère avec des médicaments de tension tous les soirs.« Je ne l’ai jamais incité à voler. D’ailleurs, quand je la voyais avec de l’argent, je lui demandais d’où elle trouvait ça. Elle me répondait que c’est son père qui lui envoyait ça », Se dédouane Germain Wally.

Pourtant, selon la plaignante, le jour de l’interpellation de Germain, il lui avait clairement avoué qu’il était le copain de Khady Diop et qu’il avait pris tous les bijoux. Mais là aussi, le prévenu s’est encore dédit en déclarant avoir juste pris le bracelet et l’avoir vendu à Castor à Bassirou Thiam. Ce dernier nie également avoir acheté un quelconque bracelet venant de Germain Wally. « Je ne connais pas Germain Wally. Je ne l’ai jamais vu de ma vie, avant qu’il ne débarque avec la Police en déclarant m’avoir vendu un bracelet. Ce n’est pas à moi qu’il a vendu le bracelet. Pour le procureur a ainsi requis 02 ans fermes. Et 06 mois fermes pour Bassirou Thiam pour le délit de recel.