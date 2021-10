XALIMANEWS-Le Championnat National de Volley-Ball va reprendre ses droits le week-end du 13 au 14 novembre 2021, après une interruption de plus de 2 mois due à la pandémie du Covid-19, ensuite à la CAN Dames 2021 qui s’est déroulée au Cameroun et dont les Lionnes étaient concernées.

Les Volleyeurs et Volleyeuses peuvent pousser un Ouf de soulagement après une longue interruption due aux faits cités plus haut. Le week-end du 13 au 14 novembre, dans la capitale du Rail, les compétitions vont reprendre pour les équipes Masculines et Féminines des poules A. La poule B sera d’attaque une semaine plus tard (20 et 21 novembre 2021) toujours à Thiès. Dakar va prendre le relais pour les demies-finale le 27 et la finale lelendemain du dimanche 28 novembre.

Selon une source émanant de la Fédération Sénégalaise de Volley-Ball, les équipes participantes se prendront en charge our l’hébergement et la restauration. Cependant, l’instance dirigeante du Volley-Ball sénégalais allouera une somme de 50 000 FCFA à chaque formation.

ADVERTISEMENT

Rappelons que, chez les Garçons, c’est l’UGB qui est le champion en titre. Mais pour cette année, le Tenant n’a pas participé aux Championnats à cause de divergences avec sa direction. De ce fait, sa succession est ouverte. En l’absence des Saint Louisiens, L’ASFA et l’ISEG sont les 2 équipes favorites pour le titre, cependant le sport n’est toujours pas une science exacte, des surprises peuvent se décréter.

Par contre, chez le Féminines, l’AS Police d’Aminata Faye et Khadidja Sambe, internationales sénégalaises, va défendre son titre acquis en 2019 devant SOCOCIM, contre toute attente. Ce dernier sera aussi un sérieux candidat et une menace pour les Championnes de la Police qui ne comptent pas lâcher leur sceptre. Le Saltigué Bineta Ndeye Gaye (internationale) et l’ISEG de Désirée Ciss capitaine de l’Équipe nationale féminine et Mbayang Ndoye (internationale), peuvent jouer les trouble-fête.

POLICE CHAMPIONNE DU SENEGAL EN TITRE DE VOLLEY-BALL

Constitution des poules

Poule A Hommes : ISEG, Police, Fouladou, SLVC

Poule A Dames : Santiaba Ziguinchor, Dioffior, CS Diatoo, ISEG, CSABS

Poule B Hommes : ASFA, CNEPS, ASUC, DUC

Poule B Dames : Saltigué, Fouta, VBC, ASUC, Police, SOCOCIM