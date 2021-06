XALIMANEWS-Une semaine après les zones, sud et centre, ce week-end c’était au tour des zones, ouest et nord, de démarrer leur 1ère journée. A l’issue des rencontres disputées le samedi 29 et dimanche 30 mai, La Sococim, l’ISEG Sports et le Fouta VBC se sont distinguées.

