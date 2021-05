XALIMANEWS-Le Championnat national féminin de Volley-ball saison 2021 a demarré ce week-end, et comme chez les masculins, cette compétition est repartie en zones. Pour cette journée initiale, les zones centre et sud étaient à l’honneur et à l’issue des rencontres disputées le samedi et dimanche, la Police championne en titre, à déroulé dans la zone centre tandis que pour ce qui est de la zone sud, l’ASUC a fait le job.

Chez les dames, le nombre d’équipes est beaucoup plus élevé (18), ces formations sont regroupées en 4 zones dont une 3 zones de 4 equipes chacune et une zone ouest qui compterait 2 poules, A et B : zone ouest A (Saltigué, ISEG, DUC) et zone ouest B (Sococim, Ngor, Diatoo), zone centre (police, Khombole, Dioffior, EPT), zone nord (UGB, CSABS, Fouta VBC, Ndar Guedj), zone sud (Santhiaba, ASUC, Kobas, Fouladou).

La zone centre se retrouvait dans la capitale du Rail, pour sa première journée et les équipes de la Police championne en titre, de Khombole, de Dioffior et de l’École Polytechnique de Thiès se mesurait entre elles.

A l’issue de leurs empoignades, les Championnes en titre de la Police, sans coup férir, ont facilement remporté tous leurs 3 matchs, en disposant de Dioffior (3 sets à 1), de Khombole et de l’EPT, battus tous 2 sur la marque de 3 sets à 0. Les coéquipières des internationales Aminata Faye et Khadidja Ciss ancienne reine du Volley féminin, se signalent d’entrée et se positionnent comme de sérieuses prétendantes à leur propre succession.

L’equipe de Dioffior, avec 2 victoires sur l’EPT et Khombole sur le même score (3 seta à zéro) n’a pas été en reste. D’ailleurs, c’est face à elle que Amy Ndiaye et compagnie ont concédé leur seul set.

Résultats Dames de la zone centre

Khombole/EPT 3-1 (23-25) (25-13) (25-4) (25-17)

Dioffior/Police 1-3 (23-25) (18-25) (25-17) (21-25)

EPT/Dioffior 0-3 (16-25) (11-25) (13-25)

Police/Khombole 3-0 (25-16) (25-13) (25-7)

Khombole/Dioffior 0-3 (18-25) (11-25) (14-25)

EPT/Police 0-3 (11-25) (11-25) (6-25)

L’équipe de la Police, championne en titre

Plus loin au sud, à Tamba, les formations de la zone sud s’affrontaient, à l’exception de l’équipe de Santhiaba et du Fouladou. Et lors de la seule rencontre disputée, l’Université Assange Seck de Ziguinchor (ASUC) a disposé de Kobas par 3 sets à zéro.

Résultats Dames de la zone sud

ASUC/Kobas 3-0 (25-16) (25-21) (25-23)

Le week-end prochain, ce sera au tour des zones nord et ouest de démarrer leurs premières journées.