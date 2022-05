XALIMANEWS-La Fédération sénégalaise de Volley-ball va lancer sa saison sportive 2022 à partir de ce week-end du 14 au 15 mai 2022. Au total 32 équipes sont concernées, dont 16 chez les Garçons et autant chez les Filles.

Comme la saison écoulée, les Championnats se dérouleront en zones. Pour les Masculins les poules sont réparties en 4 zones : Sud, Centre, Nord et Ouest. Et pour les Filles aussi, il y aura 4 zones dont la Zone Ouest repartie en 2 poules, A et B : Sud, Nord, Centre et Ouest (A et B)

A partir de ce week-end end, les formations de l’ASFA (Hommes) et de la Sococim (Dames), vont remettre leurs titres en jeu. La saison sportive 2022, va s’ouvrir avec la première journée qui se déroulera du samedi 14 au dimanche 15 mai 2022 à Ziguinchor et Matam, pour le compte des zones, Sud et Nord, qui seront à l’honneur.

ADVERTISEMENT

L’ASFA championne en titre masculin, est logée dans la Zone Nord, tandis que la Sococim tenante chez les Féminines, se retrouve dans la Zone Ouest B

Voici la répartition des zones

Hommes

Zone Sud : Santhiaba de Ziguinchor, ASUC Ziguinchor, Fouladou de Kolda et Kobas de Tamba Zone Nord : Matam VBC, Saint Louis VB, Centre A. Baba Sy de Matam et ASFA Zone Centre : Khombole VBC, CNEPS de Thiès, Disso de Kaolack, AS Police Zone Ouest : ISEG Sport, DUC, Diatoo de Rufisque et Ngor de Dakar

Dames

Zone Sud : Santhiaba de Ziguinchor, ASUC de Ziguinchor et Kobas de Tambacounda Zone Nord : Ndar Guedji de Saint Louis, Fouladou VBC de Matam et Centre ABS de Matam Zone Centre : Khombole VBC, Dioffior VBC, École Politechnique de Thiès et Saloum Saloum Zone Ouest A : Saltigué de Rufisque, ISEG Sport et Diatoo Zone Ouest B : Sococim de Rufisque, DUC et AS AS Police

Pour la première journée qui débutera ce week-end, les zones, Sud et Nord seront à l’honneur, à Ziguinchor et à Matam. Ensuite ce sera au tour des zones, Centre et Ouest, de reprendre le flambeau les 4 et 5 juin 2022, à Thiès-Khombole et Dakar.

La deuxième journée se disputera entre le 18 et 26 juin 2022. Le week-end du 18 au 19, ce sera les zones Sud et Nord qui vont jouer leurs secondes journées, à Kolda et Saint Louis, et une semaine plus tard, elles seront imitées par les zones, Centre et Ouest (A et B), à Kaolack et Rufisque.

La 3ème et dernière journée des phases de poules, sera disputée entre le 2 et le10 juillet 2022. Tambacounda et Dakar, accueilleront les zones Sud et Nord le 2 et 3 juillet, alors qu’au week-end du 9 au 10 juillet, ce sera au tour des zones, Centre et Ouest, qui joueront à Dioffior et à Dakar.

A l’issue de ces joutes, les équipes qualifiées se retrouveront pour les quarts de finale des Play-Offs qui se dérouleront le 16 juillet. Une semaine plus tard, ce sera les demies-finales avant la finale qui va clôturer la saison, et qui va se jouer le samedi 6 août 2022.