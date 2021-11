Dominatrices durant les 2 premiers sets (25-18, 25-17), les Vices-championnes de 2019, portées par la meilleure centrale et MVP de la finale, Jeanne Diokh, la meilleure receptionneuse, Mbayang Seck et Ndeye Fatou Sarr la meilleure passeuse, devaient faire le boulot lors de l’ultime set, et elles se le feront pas dire deux fois. En maîtrise, SOCOCIM remporte ce dernier acte de la finale ( 25-21), renoue avec le titre et ajoute une ligne à son palmarès. Après avoir reçu le trophée, capitaine Jeanne et ses coéquipières pouvaient aller remettre la Coupe à leur partenaires, Assietou Ndioye blessée durant la CAN de Kigali et installée dans la loge officielle. Un geste très fort de la part des Championnes 2021. L’équipe perdante, l’ISEG, peut se consoler avec 2 de ses joueuses, Désirée Ciss et Mbayang Ndoye, nommées meilleure défenseuse et meilleure opposée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy