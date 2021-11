L’ASFA succède à l’UGB champion de la dernière édition et forfait cette saison. Les Militaires ont acquis ce droit, en remportant brillament la finale devant une bonne équipe de l’ISEG, qui a crânement joué sa chance. Ce sont les Militaires qui remportent le premier set (26-25), qui aurait pu se terminer en faveurs de leurs adversaires car l’ISEG menait 24 à 22 et avait 2 balles de sets, mais faute de les exploiter, il assista au retour de l’ASFA qui renverse la situation. Lors du deuxième set, l’ISEG a mené 12 à 7, mais inoxydables, les Militaires vont recoller au score et il s’en suit un mano à mano, puis 17 partout, (19-17) faveur ASFA, mais l’adversaire va renverser la donne et mener 22 à 20. Mais, portée par un Mohamed Mbaye de gala, d’ailleurs MVP de la finale, l’ASFA termine en boulet de canon et remporte ce deuxième set (28-26). Donc, il ne restait qu’un dernier set à négocier, et là, l’ASFA parvient à s’imposer par 25 à 22, malgré la farouche volonté de l’équipe adverse. Les Militaires triomphent et prennent la succession de l’UGB, les supporters hystériques peuvent descendre sur le teraflex en chantant et dansant, suivis par certains acteurs de la finale qui se sont invités dans la danse et pouvaient communier avec les fans.

