Après la victoire de son équipe, Jeanne Diokh, peu éreintée, a évoqué le match tout en avouant sa satisfaction .« On est content d’être en finale,, c’était un match très important contre nos petites sœurs de Diofior, on devait le gagner et on l’a fait, difficilement quand même mais on y est arrivé, malgré quelques absences. » A d’emblée avoué l’internationale sénégalaise. Rappelons que la Sococim était amputée d’Assiétou Ndoye blessée depuis la CAN de Kigali, de Ndeye Ndiouck Touré, Ndeye Fatou Sarr et Siga la libero, toutes 3 indisponibles, mais la richesse de son effectif a permis ?e palier ses absences. Pour la volleyeuse au dossard numéro 11, l’objectif est reconquérir le trophée perdu en 2019, « nous allons jouer une finale, revanchardes, bien que l’adversaire ne sera pas la Police, mais qu’importe car l’objectif avoué c’est de redevenir Championnes », a conclu la sympathique Rufisquoise.

Comme espéré, la Sococim a disposé de Diofior sur la marque de 3 sets à 1. Les Volleyeuses du centre du pays n’ont fait illusion que lors du deuxième set remporté par 25 à 23 pour rétablir l’équilibre, après un premier acte dominé par les Rufisquoises (25-18). Plus expérimentés, élevées à la culture de la gagne, les partenaires de la capitaine Jeanne Diokh, vont hausser le rythme pour finir en trombe, en remportant les 2 derniers set (25-17 et 25-23) et obtenant du coup, une 3ème participation de rang en finale. Tenante en 2018 et dépossédée de son sceptre en 2019 par la Police, la formation phare du volley féminin sénégalais, ambitionne de renouer avec la couronne. Mais pour y arriver, il va falloir passer sur les scalps de Désirée Ciss et compagnie, demain dimanche 28 novembre, date de la finale.

