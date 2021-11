Le choc des clubs studiantins va opposer l’ISEG au DUC, pour le compte de la première heure, à 16 heures. Après avoir remporté ses 2 matchs des phases de poule, devant Police (3-2) et Fouladou (3-0), ce qui lui permet d’occuper la première place du groupe A, la formation de l’ISEG va s’opposer à son homologue du DUC. L’équipe du Dakar Université a validé sa participation dans le dernier carré, après avoir engrangé 2 succès, ASUC (3-1), CNEPS (3-0) et une défaite ASFA (3-0). Champions par le passé, les Étudiants du DUC semblent loin de leurs devanciers, et face à leurs adversaires, ils partiront en outsiders. L’ISEG est un cran au dessus, cependant, ça reste une demi-finale et rien n’est jouée d’avance.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy