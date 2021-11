XALIMANEWS-Le championnat national de Volley-Ball va jouer ses demi-finales ce samedi au stadium Marius Ndiaye, avec comme affiches, ISEG/Saltigué et Diofior/Sococim. Deux chocs qui vont déterminer les 2 finalistes de l’édition 2021 des Play-offs Dames.

Le stadium Marius Ndiaye va vibrer toute la journée du samedi 27 novembre 2021, aux envolées des Volleyeuses du championnat national féminin, qui vont disputer les 2 places qualificatives pour la finale du Championnat national féminin de l’édition 2021.

En première heure, l’ISEG, vainqueur de la poule A des Play-offs, avec 3 victoires, devant Santhiaba (3-1), CSABS (3-0), Diofior (3-0) et une défaite concédée face à Diatoo (3-2), fera face au Saltigué de Rufisque, tombeur de la Police dont elle a ouvert la succession et qui est sorti second de la poule B derrière Sococim, avec 3 victoires (ASUC (3-0), Fouta VC (3-0), Police (3-2) et une défaite face au Leader (3-1). La formation de l’ISEG, conduite par la capitaine de la sélection nationale Désirée Ciss et Mbayang Ndoye, aura fort à faire devant la jeune et prometteuse formation du Saltigué de Rufisque, qui misera sur l’internationale Bineta Gaye. Pour la formation chère à Mamadou Diop ISEG, pour espérer disputer la finale, il faudra s’employer face aux redoutables Rufisquoises qui ont créé la sensation, en ouvrant la succession de l’AS Police championne en titre et qui ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Un beau choc en perspective.

ADVERTISEMENT

En seconde heure, à 12 heures, la Sococim vice championne, va en ?ecoudre avec la sympathique équipe de Diofior. Premières de la poule B avec un sans faute en 4 rencontres, AS Police (3-0), Saltigué (3-1), Fouta VC (3-0), ASUC ((3-0). Sans Assietou Ndoye, internationale et reine dé la saison en 2019 blessée et en convalescence, la formation de Sococim sera portée par l’internationale Mbayang Sarr. Cette dernière aura en charge de guider son équipe vers une nouvelle finale, aprês avoir perdu celle de la saison écoulée devant la Police (2019). Favorites de cette demi-finale, les Sococimoises auront en face d’elles, une épatante équipe de Diofior, très jeune, prometteuse et disposant de bonnes tailles. Les volleyeuses du centre du pays, amenées par Seynabou Faye, Khady Diome et Modji Diome, ont obtenu le droit de disputer les demi-finales grâce à leur seconde place acquise dans la poule A, derrière ISEG, avec 3 victoires, Santhiaba (3-0), Diatoo (3-0), CSABS (3-0) et une défaite subie devant les Étudiantes de l’ISEG. Les Fatickoises joueront leur va-tout.

Programme demi-finales Play-Offs Dames 2021

Samedi 27 novembre 2021 au stadium Marius Ndiaye

10h 00 ISEG/Saltigué

12h 00 Diofior/Sococim