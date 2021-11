Quelles seront les 2 formations qui vont rejoindre l’ISEG de Désirée Ciss et Diofior, les 2 premiers clubs qualifiés issus de la poule A au terme des quarts de finale qui ont vu Diatoo se faire éliminer au goal average ? Pour la poule B, les 2 finalistes de la dernière édition du championnat jouée en 2019 ( en 2020 pour cause de Covid, il n’y avait pas de joutes), à savoir, l’AS Police championne en titre amenée par Aminata Faye et la Sococim vice tenante de l’internationale et reine de la saison 2019, Assietou Ndoye, partiront favorites devant le Saltigué de Rufisque, l’ASUC et Fouta Volley Club. Cependant, les filles de Saltigié peuvent jouer les troubles fête.

