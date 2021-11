XALIMANEWS-Favoris des demi-finales, face au DUC et à la Police, l’ISEG et l’ASFA ont été exacts au rendez vous, en s’imposant par 3 sets à 1 et 3 sets à zéro, devant leurs adversaires et s’inviter à la finale de ce dimanche 28 novembre 2021.

