Ce dernier d’ajouter que « 14 équipes ont confirmé leur engagement, mais toutes les régions sont conviées et celles qui n’ont pas encore de club vont déplacer leurs responsables pour venir voir comment préparer les compétitions à venir », commente-t-il. Et en dehors de tout ça, « l’innovation et la réflexion sont axées sur le slogan un joueur, un cocotier afin de reboiser le CNEPS et les zones ciblées. Ce tournoi est si important que j’exhorte les Thiessois à venir en masse, car c’est un événement qui n’aura pas lieu tous les jours. Cela peut créer un sursaut, pour que Thiès retrouve sa place dans le volley-ball national », a conclu le néo DTN.

